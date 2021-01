Vaccino Pfizer, 23 morti in Norvegia dopo la somministrazione: "Esito fatale su pazienti fragili"

16 gennaio 2021 a

a

a

In Norvegia sono morte 23 persone, tra persone anziane e fragili, "associate alla vaccinazione anti-Covid" di Pfizer-BioNtech. Secondo il quotidiano britannico Guardian il tutto è accaduto per "reazioni comuni ai vaccini con mRNA, come febbre e nausea, che potrebbero aver contribuito ad un esito fatale in alcuni pazienti fragili e anziani". Si sottolinea inoltre che i trial sul vaccino non includevano "pazienti con malattie acute o instabili" e pochi over 85. Il Norwegian Institute of Public Health ha però dato questa una spiegazione che smorza gli allarmismi: "Per pazienti con più grave fragilità, anche gli effetti collaterali relativamente lievi dei vaccini possono avere gravi conseguenze. Per coloro che hanno comunque una vita residua molto breve, il beneficio del vaccino può essere marginale o irrilevante".

Infermiera di 41 anni muore due giorni dopo il vaccino: il caso che inquieta il Portogallo, "subito autopsia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.