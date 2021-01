Vaccino, il terrificante delirio del farmacista: "Cosa c'è davvero qui dentro", distrugge le fiale. Dritto in galera

27 gennaio 2021 a

Un farmacista statunitense si è autoaccusato di aver manomesso almeno 500 fiale di vaccino Covid perché credeva che le somministrazioni potesse "danneggiare il Dna delle persone". Steven Brandenburg, 46 anni, ora è sotto accusa per aver rimosso dalla cella frigorifera 57 fiale con 570 dosi del vaccino Moderna a Grafton, un sobborgo dello Stato del Wisconsin, lo scorso dicembre. Senza essere nel freezer, infatti il vaccino è nullo. Brandenburg adesso rischia 20 anni di carcere e una multa di 250.000 dollari.

Il pm, che ha chiesto la condanna di Brandenburg, ha spiegato che il reo confesso "ha firmato un patteggiamento riconoscendo che era colpevole di aver tentato di rendere inefficaci centinaia di dosi di vaccino Covid-19". Il pm ha poi anche specificato su quale accusa si indaga nei confronti del farmacista: "per aver tentato di manomettere i prodotti di consumo, con sconsiderata indifferenza per il rischio che un'altra persona possa essere messa in pericolo di morte o lesioni personali". Lo stesso Bradeburg ha detto nella sua confessione di colpevolezza di "credere in varie teorie del complotto e sono scettico sui vaccini in generale e sul vaccino Moderna in particolare", ha ammesso davanti al pm che lo interrogava.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Brandenburg avrebbe manomesso le fiale durante due turni notturni consecutivi in ​​farmacia, durante gli ultimi giorni del 2020. Ha lasciato le fiale fuori dal frigorifero per diverse ore prima di rimetterle a posto. Dopo questa manomissione 57 persone hanno ricevuto il vaccino da quelle fiale. "I farmacisti sono tra i professionisti più fidati", ha raccontato un agente dell'Fbi che si occupato del caso, "questo individuo ha usato il suo potere per manomettere le fiale di un vaccino così importante".

L'esposizione alla temperatura ambiente, come detto, ha così reso inutilizzabili i vaccini. Le fiale per non deteriorarsi devono essere conservati a circa -70 gradi. Secondo la polizia, il danno stimato è di circa 11.000 dollari. Il problema, e quindi anche il fatto di aver dato una multa molto cara al farmacista, è che in Usa ad oggi è molto negativo l'andamento della curva dei contagi. Questo fa sì che il valore dei vaccini in questo momento oscilla e potrebbe, con l'aumentare dei casi, diventare sempre più caro.

