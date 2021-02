Incesto, choc in Francia. "Bacio in bocca e giochi sessuali, a 15 anni". Lo scandalo travolge anche il cinema, la star sotto accusa

04 febbraio 2021 a

a

a

Il caso incesto sconvolge la Francia. Dopo le accuse di Camille Kouchner al patrigno Olivier Duhamel, politologo e punto di riferimento della sinistra transalpina, di aver abusato del figliastro quando il fratello gemello di Camille aveva solo 14 anni, negli anni Ottanta, arriva una nuova denuncia, devastante. Questa volta trema il cinema: il famoso attore francese Richard Berry è sotto inchiesta dallo scorso 25 gennaio per "stupri e violenze sessuali su minore di 15 anni". A denunciarlo è stata la figlia Catherine Hiegel, non ancora interrogata dalla polizia che sta indagando sul caso.

"Mi ha drogata e stuprata". Asia Argento, accusa terrificante 18 anni dopo: fuori il nome della super-star. E su sua madre...

In Francia, Berry è una star per aver interpretato film di successo al botteghino come Il rompiballe e Quella strada chiamata paradiso. Il clamore per la vicenda è grande, anche per questo, oltre perché va ad alimentare quello che sembra essere un nuovo filone "alla #metoo" in salsa transalpina, ma ancora più scabroso e devastante, perché incentrato sui lati oscuri della famiglia. "Smentisco con tutte le mie forze e senza alcuna ambiguità queste immonde accuse", ha chiarito il diretto interessato. E la sua compagna all'epoca dei fatti, la cantante americana Jeane Manson, parla senza mezzi termini di un "regolamento di conti familiare" tra Berry e la figlia.

La donna vittima delle (presunte) molestie da ragazzina, però, rincara su Instagram parlando di "un atto grave, pensato e ponderato". E sempre sui social scende in dettagli raccapriccianti: "Mi ha baciata sulla bocca con la lingua", costretta a "partecipare ai suoi giochi sessuali in un contesto di violenze coniugali ben note".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.