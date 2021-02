Filippo di Edimburgo sta morendo? Il principe Carlo lascia l'ospedale in lacrime, Inghilterra sconvolta

21 febbraio 2021 a

Inghilterra in ansia per le condizioni del principe Filippo di Edimburgo, il consorte della Regina Elisabetta ricoverato al King Edward VII di Londra. Hanno sconvolto il Paese le immagini del figlio, il principe Carlo, che esce in lacrime dalla visita al genitore in ospedale. E lo stesso fatto che sia stata la prima visita di un familiare lascerebbe intendere quanto critiche siano le condizioni del principe, che compirà 100 anni il prossimo 10 giugno.

Come sottolineato dal giornalista Jason Farrell, molto vicino alle cose di Buckingham Palace, la stessa visita di Carlo era totalmente inaspettata e insolita, come se organizzata in tutta fretta. Peraltro, come sottolineato dall'ospedale, le visite dei parenti sono ammesse solo "in condizioni eccezionali" a causa della pandemia di Covid.

Tutti indizi inquietanti, anche perché il Duca di Edimburgo non è stato ricoverato per Coronavirus. Ufficialmente, Filippo resterà in ospedale fino alla prossima settimana "in osservazione e riposo",



Nel frattempo il nipote Harry, ufficialmente estromesso da incarichi pubblici della famiglia reale britannica, si è messo in auto-isolamento con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie per poter poi raggiungere Londra senza dover sottostare a ulteriore quarantena, nel caso di necessità di viaggio urgente al capezzale del nonno.

