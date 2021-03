Principe Filippo di Edimburgo trasferito in un altro ospedale. "Controlli", cos'ha davvero, panico a Palazzo

01 marzo 2021 a

Cresce la paura a Londra. Il principe Filippo, ricoverato da un paio di settimane per un’infezione, è stato trasferito nelle ultime ore dalla clinica in cui si trovava in un altro ospedale di Londra, il St Bartholomew's Hospital. Lo spostamento si è reso necessario a causa di alcuni esami cardiaci dovuti a una “condizione preesistente”. Ulteriori accertamenti, insomma, che creano apprensione a corte.

Questo è quanto riportato dai canali ufficiali di Buckingham Palace. Tuttavia le condizioni del marito della Regina Elisabetta continuano a essere non chiare. L’ultimo bollettino, tra l’altro, parlava solo di una generica infezione, senza entrare nello specifico del malore del duca. Uno dei suoi nipoti, il principe William, ha comunque voluto rassicurare sulla salute del nonno dicendo che sta bene e dovrà solo fare dei controlli.

Di fatto, però, il duca di Edimburgo deve essere ancora dimesso. E a creare una certa ansia è anche la sua età. Filippo, infatti, si appresta a compiere 100 anni il prossimo giugno. Adesso, il bisogno di altri accertamenti non fa che aumentare la preoccupazione tra i sudditi. Senza dimenticare che qualche giorno fa il figlio Carlo si è recato da lui in lacrime, come se le condizioni del padre Filippo lo preoccupassero.

