Il Marocco vaccina più di Italia e Francia: Il 9% della popolazione ha già ricevuto il vaccino

Mentre i paesi dell'Unione europea stanno procedendo a rilento con la somministrazione dei vaccini, c'è un paese inaspettato che sta riscuotendo successi notevoli a livello internazionale. Si tratta del Marocco. A partire dal 26 gennaio scorso, in poco più di un mese il Marocco ha vaccinato complessivamente 3.957.903 persone, pari al 9% della popolazione totale. Si tratta di persone che hanno ricevuto la prima dose e a cui, secondo i piani predisposti dalle autorità locali, verrà somministrata la seconda a distanza di 21 giorni. In Italia sono invece solo 3.009.454 i cittadini ad aver ricevuto almeno una dose, pari a circa il 5% degli abitanti complessivi.

C'è però una piccola differenza. Mentre il Marocco ha inaugurato il V-day il 26 gennaio scorso, l'Italia ha iniziato a somministrare le dosi il 27 dicembre. In poco più di un mese, il Regno di Re Mohammed VI è riuscito a fare meglio di quanto il Belpaese abbia raggiunto in più di due. Il piano marocchino mette però in risalto la totale impreparazione dell'Europa nel suo insieme. Il Regno ha infatti un saldo positivo se paragonato anche con la Francia, dove soltanto il 4% dei cittadini ha ricevuto almeno una delle due dosi.

Dietro il successo del Marocco non si celerebbe alcun segreto particolare: il paese ha agito con largo anticipo rispetto ai Paesi adiacenti, acquistando 66 milioni di dosi dall'azienda cinese Sinopharm e da quella inglese AstraZeneca. Una quantità sufficiente per somministrare all'80% della popolazione entrambi le dosi, necessarie per la sua effettiva efficacia. In un momento in cui ogni secondo è fondamentale, nessun paese europeo è riuscito fino ad oggi a presentare un piano di vaccinazione funzionante. L'unico paese del continente che è riuscito ad agire nell'immediato è stato il Regno Unito, che pochi giorni fa ha registrato 20 milioni di dosi somministrate.

