"Morto". Un 27enne sul tavolo dell'autopsia e... Orrore puro: il medico travolto dallo scandalo

Ha dell'incredibile la vicenda avvenuta nello stato federato indiano di Karnataka. Un 27 enne è letteralmente "tornato in vita" dopo essere stato dichiarato deceduto dai medici legali. Secondo quanto riporta il Times of India, l'uomo sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo un incidente stradale in cui era rimasto ferito gravemente. Il paziente era stato trasferito nell'ospedale pubblico di Mahalingapur il 3 marzo 2021 su richiesta dei familiari, in modo da completare le procedure richieste da una assicurazione sulla vita.

Dopo aver completato tutti i preparativi per l'autopsia, il medico incaricato al compito ha iniziato a notare dei strani movimenti, non proprio comuni di un cadavere. Svegliandosi dal mondo dei (quasi) morti, il giovane indiano si è ritrovato sul freddo tavolo autoptico, circondato dai medici increduli che erano sul punto di verificare le cause del suo presunto decesso. "Un errore gravissimo della clinica privata che per fortuna non ha avuto risvolti tragici" ha dichiarato alla stampa un funzionario del Dipartimento di Salute pubblica dello Stato.

L'assurda vicenda, che sembra un trucco di magia del geniale prestigiatore Harry Houdini o una scappatoia descritta da Arthur Conan Doyle nel suo Sherlock Holmes, piuttosto che un avvenimento appartenente alla sfera della vita reale. Nessun trucco e nessuna scappatoia in questo caso, per un ragazzo che inizierà sicuramente a considerare la vita sotto un altro punto di vista. Soltanto un grandissimo shock quindi, ma allo stesso tempo una storia pazzesca da raccontare agli amici a cena.

