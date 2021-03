Covid, clamoroso e piccantissimo effetto collaterale: medici sotto choc, in che condizioni arriva un 69enne

08 marzo 2021 a

a

a

Un paziente, che ha contratto il coronavirus negli Stati Uniti, è stato vittima anche di una dolorosa erezione di tre ore a causa di una rara complicazione della malattia. Lo scrive Dagospia che racconta tutta la storia. Ad un 69enne dell'Ohio è stato diagnosticato il priapismo mentre era ricoverato per un accumulo di liquido nei suoi polmoni. Il paziente, obeso, è stato sedato e attaccato a un ventilatore quando le sue condizioni sono peggiorate e i suoi polmoni hanno iniziato a cedere dopo 10 giorni di trattamento.

I medici lo hanno messo in posizione prona per 12 ore e quando lo hanno girato sulla schiena, le infermiere hanno notato che aveva un'erezione. "I medici che lo hanno curato ritengono che Covid avesse causato coaguli di sangue nel suo pene. "Un impacco di ghiaccio è stato applicato al pene del paziente per cercare di ridurre il gonfiore, ma la rigidità è persistita per tre ore. I medici hanno quindi dovuto drenare il sangue dal suo pene usando un ago. Anche se il priapismo non si è ripresentato, il paziente è morto in terapia intensiva quando alla fine i suoi polmoni sono collassati", scrive l'American Journal of American Medicine.

All'uomo è stato diagnosticato un priapismo a basso flusso: quando il sangue rimane intrappolato si ritiene sia causato da coaguli nel suo sangue. Il corpo cavernoso era rigido, ma la punta era flaccida. Il paziente era incosciente, ma per i medici i dolori associati alla condizione normalmente sono atroci. In molti pazienti è stato riscontrato che il Covid danneggia i vasi sanguigni, causando pericolosi coaguli di sangue.

