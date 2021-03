Meghan Markle e principe Harry, la tragica gaffe di Carlo con l'infermiera di origine nigeriana: "Fantastico, ci sono..."

09 marzo 2021 a

a

a

La risposta della Regina Elisabetta all’intervista di Meghan Markle e Harry alla fine è arrivata. La Sovrana e tutta la Famiglia reale hanno ammesso che “prendono molto sul serio” quanto affermato dai duchi di Sussex a proposito di “questioni razziali”, anche se i “ricordi possono variare” a seconda delle fonti, e si ripromettono di “affrontarle privatamente” tra le mura del Palazzo Reale. La comunicazione è arrivata attraverso una nota ufficiale di Buckingham Palace.

Video su questo argomento "Ha avuto il coraggio di confessare". Sapete chi è questa signora? Meghan Markle, bomba americana sulla Regina Elisabetta

Elisabetta II ha detto anche di sentirsi “rattristata” per via delle difficoltà e della sofferenza che Meghan e Harry hanno raccontato di aver sperimentato durante la vita di corte e ha voluto aggiungere anche che loro, come il piccolo Archie, restano “membri molto amati della famiglia”. Un secco no comment sulla vicenda, invece, è arrivato dal papà di Harry, il principe Carlo.

"Un'unica soluzione". Harry e Meghan rovinati, mai accaduto: la Regina pronta all'ipotesi più estrema?

Carlo, tra l’altro, è uno dei membri della Royal family sospettati di aver avuto conversazioni razziste con i duchi di Sussex. Meghan e Harry, infatti, hanno raccontato che poco prima della nascita di Archie, qualcuno a corte si era preoccupato della eventuale pelle scura del bambino. Harry, però, ha voluto precisare che non si trattava né di Elisabetta né di Filippo. Ecco che allora il cerchio si restringe. Il principe Carlo, per fugare ogni dubbio, ha messo le mani avanti. E quando oggi, durante una visita a un centro di vaccinazioni anti Covid, ha incontrato un’infermiera di origine nigeriana, le ha detto: “È fantastico, ci sono molti gruppi etnici diversi qui”.

Video su questo argomento "Gente che vive a sbafo e non ha mai lavorato". Vittorio Feltri cancella Meghan e Harry: "Ma che ce ne importa di loro?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.