Kathy Gillcrist, scoperta-choc 60 anni dopo la sua adozione: chi è suo padre. Sangue e terrore: storia terrificante

Una brutta sorpresa per Kathy Gillcrist. La donna, insegnante americana adottata alla nascita, ha deciso di mettersi alla ricerca della famiglia biologica. Una scelta presa all'età di 60 anni spinta dalla curiosità: "I miei genitori adottivi mi hanno amato, la nostra famiglia era felice, non vedevo nessuna ragione per disturbare quell'equilibrio". La prima a essere rintracciata è stata la cugina, Susan Gillmor, che a sua volta l'ha aiutata nella ricerca genetica sul web. Lo sconcerto non si è fatto attendere però. Kathy ha infatti scoperto che la madre naturale aveva avuto altri sei figli, anch'essi dati in adozione. Ma ben peggiore è stata la notizia data dalla cugina che le ha confessato l'identità del padre.

L'uomo si era sposato nel 1959 con un'altra donna e l'aveva uccisa nel 1976 in una furia omicida che lo aveva portato a massacrare a martellate non solo la donna, ma anche i loro tre figli di 5, 10 e 14 anni e la nonna. "Il primo marzo 1976, io avevo 19 anni e stavo partecipando a un concorso di bellezza. Venni eletta Miss Stoughton. Nel frattempo, in quelle stesse ore, mio padre stava uccidendo la sua famiglia. Io stavo vivendo un momento di gioia, mentre lui diventava un massacratore".

Per Kathy l'uomo, William Bradford Bishop Jr, è ancora vivo. "Conosceva l'Europa, aveva i mezzi e l'abilità per ritornarci e crearsi una nuova identità là", ha detto su Bradford, pilota che oggi avrebbe 84 anni. Il padre naturale, ad oggi nella lista dell'Fbi dei dieci ricercati più pericolosi, è ancora a piede libero. Di lui si persero le tracce dopo l'omicidio, quando guidò per 300 chilometri, dal Maryland alla Carolina del nord, per andare a seppellire i corpi nei boschi del parco nazionale delle Smoky Mountains, dove la polizia ritrovò la sua auto.

