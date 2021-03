Meghan Markle, altro terremoto: il principe William rompe il protocollo e la massacra. "Sapete chi siamo?", parole terminali

11 marzo 2021 a

Il principe William ha aggiunto altra carne sul fuoco acceso dall’intervista che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato in televisione a Oprah Winfrey. “Non siamo affatto una famiglia razzista”, è stata la secca risposta di William, che ha addirittura infranto il protocollo pur di intervenire sulla questione. Il principe ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni non previste durante la visita a una scuola. “Non ho ancora parlato con mio fratello, ma lo farò - ha aggiunto - gli voglio bene, ma siamo ormai su strade diverse”.

Stando alle indiscrezioni riportate dall’inviato londinese del Corriere della Sera, William sarebbe furioso per il fatto che sua moglie Kate sia stata attaccata duramente da Meghan durante l’intervista in tv. Ma soprattutto non ha resistito alla tentazione di rispondere pubblicamente alla gravissima accusa lanciata dai duchi di Sussex, quella di razzismo all’interno della famiglia reale, con i membri che avrebbero manifestato preoccupazione sul colore della pelle di Archie, il figlio di Harry e Meghan.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, pare che la regina Elisabetta abbia deciso di occuparsi in prima persona di questa grave crisi reale: d’altronde per lei i duchi di Sussex hanno speso parole di grande rispetto e stima, facendo capire che il loro attacco non era a lei indirizzato. Sembra proprio che la regina abbia intenzione di parlare con Harry nei prossimi giorni per provare a risolvere la questione senza provocare ulteriori scandali pubblici.

