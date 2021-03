Meghan Markle e Harry, popolarità a picco dopo l'intervista a Oprah Winfrey. Per la Regina l'80% dei consensi

13 marzo 2021 a

L'intervista bomba di Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey non è piaciuta ai cittadini inglesi. Tanto che la popolarità dei duchi di Sussex nel Regno Unito è colata a picco. Stando a un nuovo sondaggio YouGov, come fa sapere il Telegraph, solo il 45% degli intervistati ha un'opinione positiva di Harry, mentre il 48% lo considera in maniera negativa. Si registra così un calo di 15 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 2 marzo. Uguale Meghan, che non piace al 58% delle persone intervistate. Il calo del gradimento, nel suo caso, è del 27%.

L'intervista che i due hanno rilasciato, insomma, non è piaciuta ai sudditi della Corona inglese, molti dei quali si sono schierati con la Regina Elisabetta. L'accusa più grave che la Markle ha rivolto alla famiglia reale è quella di razzismo: l'ex attrice americana ha rivelato che uno degli inquilini di Buckingham Palace aveva espresso preoccupazioni sull'eventuale pelle scura del figlio Archie dopo la nascita. E non è tutto. Perché la duchessa ha raccontato anche di aver pensato al suicidio, ma di non essere stata aiutata dalla royal family.

L'unico altro membro della famiglia reale a subire un calo di popolarità è il papà di Harry, il principe Carlo. Nell'intervista a Oprah, suo figlio ha detto di non avere più alcun contatto col padre dopo che lui ha smesso di rispondere alle chiamate. Ecco perché ora il 42% degli intervistati ha un'opinione negativa del principe di Galles. La quota a suo favore è scesa dal 57% del 2 marzo al 49% di adesso. Insuperabile la Regina, apprezzata dall'80% dei sudditi inglesi. Subito dopo di lei William e Kate, sostenuti dai tre quarti della popolazione.

