Angelina Jolie massacrata in casa? "Ho le prove", si gioca la carta dei figli: per Brad Pitt si mette malissimo

Si mette male per Brad Pitt: l’ex moglie Angelina Jolie ha lanciato nuove accuse contro di lui ed è pronta a presentare le prove delle presunte violenze domestiche dell’ex marito. L’attrice, insomma, sembrerebbe essere sul piede di guerra. In particolare, in nuovi documenti presentati in tribunale in vista della discussione della causa di divorzio, la Jolie ha rivelato di avere le prove di tutte le violenze domestiche subite a causa di Brad Pitt.

L’attrice si è detta addirittura pronta a portare i figli in tribunale a testimoniare contro di lui. Proprio i figli, tra l'altro, sono un motivo di contesa tra i due ex. A due anni dalla fine della loro relazione, infatti, la causa di divorzio è ancora in piedi, così come tutta da giocare è anche la battaglia sulla custodia dei figli. Ecco perché potrebbe apparire strategica la scelta di Angelina Jolie di mettere sul tavolo le loro testimonianze.

Sono sei i figli della coppia: Maddox di 19 anni, Pax di 17, Zahara di 16, Shiloh di 14 e i gemelli Knox e Vivienne di 12 anni. Brad Pitt e Angelina Jolie si sono separati quasi cinque anni fa, a settembre 2016, dopo due anni di matrimonio. I due attori si erano conosciuti e innamorati sul set del film Mr e Mrs Smith nel 2004, ma solo nell’aprile del 2019 sono stati dichiarati “single” in maniera legale.

