Brad Pitt pestava Angelina Jolie? Inquietante testimonianza del figlio Maddox: "Voglio cambiare cognome"

La causa per il divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie si fa sempre più complicata. Qualche giorno fa l'attrice aveva rivelato di avere prove schiaccianti sulle presunte violenze domestiche da parte dell'ex marito. E si era detta addirittura pronta a coinvolgere i loro sei figli, mettendo sul tavolo le loro testimonianze. E in effetti è andata proprio così. Il primo a testimoniare contro il padre sarebbe stato il primogenito Maddox di 19 anni. Lo riporta la rivista Us Weekly.

Stando ad alcune indiscrezioni, le dichiarazioni del ragazzo nei confronti di Brad Pitt non sarebbero state affatto positive. "Maddox ha già testimoniato nella disputa per l’affidamento in corso e non è stato molto lusinghiero verso Brad", ha rivelato la fonte anonima al magazine Usa. Proprio un litigio tra padre e figlio nel 2016 potrebbe essere stato la molla che ha spinto la 45enne Jolie a chiedere il divorzio dall'attore.

Per rompere definitivamente col genitore, Maddox avrebbe chiesto addirittura di cambiare cognome e prendere quello della madre. "Maddox non usa Pitt sui documenti non legali bensì Jolie e vuole cambiare legalmente il suo cognome in Jolie, scelta che Angelina ha detto di non supportare", ha continuato la fonte. Un'altra fonte vicina a Pitt, invece, ha accusato la Jolie di pura e semplice vendetta nei confronti dell'ex marito: "Negli ultimi quattro anni e mezzo ci sono state molteplici dichiarazioni fatte da Angelina che sono state esaminate e non dimostrate. Prima di questo Angelina ha usato i bambini per ferire Brad".

