William e Harry, tensioni con il principe Carlo: "È il loro capo". Non solo soldi, cosa c'è dietro

Il rapporto tra il principe Carlo e i figli William e Harry non è facile da anni. A segnare in maniera indelebile il loro legame è stata innanzitutto la tragica morte della mamma Diana. Ne ha parlato il magazine People. La principessa ex moglie di Carlo è scomparsa a causa di un incidente a Parigi nel 1997. Un episodio, ancora avvolto nel mistero, che ha influenzato il rapporto tra padre e figli.

L’incidente era avvenuto poco dopo il divorzio da Carlo, che aveva poi deciso di legarsi a Camilla, un tempo sua amante. Dinamiche familiari che hanno scombussolato sia William che Harry, adolescenti all’epoca dei fatti. “Non è un semplice rapporto padre-figlio”, ha rivelato una fonte anonima alla rivista, che poi ha aggiunto: “Carlo è il loro padre e il loro capo e sono legati a lui per finanziare i loro uffici e le loro vite”. Una condizione che, in realtà, adesso vale solo per William, visto che Harry ha deciso di lasciare il Regno Unito e la Royal family insieme alla moglie Meghan Markle.

Tuttavia i problemi di tipo finanziario a corte non sono gli stessi di una famiglia normale. “La tensione tra il principe Carlo e i ragazzi ha sempre avuto a che fare con i soldi, perché Carlo è colui che detiene tutto il potere”, ha continuato la fonte intervistata da People. Intanto sono sempre più freddi i rapporti di papà Carlo e principe William con Harry dopo l’intervista-bomba che i duchi di Sussex hanno rilasciato a Oprah Winfrey.

