Madonna, questa foto? Uno scandalo internazionale, ecco cosa state vedendo: un disastro per la pop-star

Brutta figura per Madonna: la celebre popstar è finita nella bufera per aver pubblicato una foto fake sui suoi social. La cantante, in particolare, è stata accusata di aver postato sul profilo Instagram una foto dove ha photoshoppato il suo volto sul corpo di una donna di 28 anni. Il fatto, comunque, non sarebbe recente. Risale a maggio 2015, quando Madonna utilizzò l'immagine modificata per promuovere l'uscita del nuovo album, "Rebel Heart".

Come riporta Dagospia, la giovane cui è stato "rubato" il corpo si chiama Amelia Goldie, ha 28 anni ed è australiana. E' stata lei stessa a rendere questa vicenda di dominio pubblico. La donna ha pubblicato su TikTok la foto originale, quella con la sua faccia, lo scorso 10 marzo. Neanche a dirlo, la storia è diventata subito virale. La Goldie ha ammesso che inizialmente pensava si trattasse di uno scherzo, poi ha capito che non lo era affatto.

Stando alla testimonianza della donna, lei avrebbe provato più volte a contattare il team della cantante per avere qualche spiegazione in più dopo aver trovato l’immagine sul profilo ufficiale della popstar. Tuttavia nessuno le avrebbe mai risposto. Anche se lusingata, la giovane australiana ha ammesso che avrebbe preferito essere contattata per dare il proprio consenso all'utilizzo di quella foto. Madonna non è ancora intervenuta sulla questione, ma il suo profilo è già entrato nel mirino di molti utenti, che hanno lasciato sotto alle sue foto numerose accuse e commenti ironici.

