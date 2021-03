Slovacchia, il primo ministro compra lo Sputnik e viene costretto alle dimissioni: un caso inquietante, cosa c'è dietro

29 marzo 2021 a

Quanto costa lo Sputnik V? La risposta è: anche il posto da Primo ministro. Perlomeno, questo è quello che è successo in Slovacchia. Nella serata di ieri, domenica 28 marzo 2021, Igor Matovič ha annunciato che rassegnerà le dimissioni dall'incarico, in seguito a una crisi politica durata un paio di settimane. A scatenare la crisi, la decisione del Primo ministro di acquistare due milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V, all'insaputa della maggioranza che lo sostiene in parlamento. Il quasi ex Primo ministro è stato accusato di aver acquistato le dosi per una campagna di propaganda filo russa.

Il governo guidato da Matovič non era nato sotto i migliori auspici. Gente Comune, partito con cui il premier aveva vinto le elezioni parlamentari nel febbraio del 2020, aveva approfittato degli scandali di corruzione all'interno di Smer, partito di centrosinistra. Divenuto presidente in carica giusto in tempo per gestire la pandemia, Matovič aveva gestito con cautela la prima ondata del virus. A cambiare le carte in gioco, la variante in inglese, che ha causato in Slovacchia un innalzamento dei nuovi casi e soprattutto dei morti. Durante la gestione pandemica, Matovič si è reso protagonista di qualche battibecco sui Social Network. Il premier aveva definito il ministro dell'Economia Richard Sulik "un idiota".

L'acquisto alle spalle di tutti di due milioni di vaccini russi, ha rappresentato la più classica delle "gocce che fanno traboccare il vaso". Negli ultimi giorni, sei membri del suo governo hanno annunciato le dimissioni, costringendo Matovič a fare lo stesso. Il sostituto del Primo ministro sarà con molta probabilità Eduard Heger, attuale ministro delle finanze. Lo scenario più gettonato, vedrebbe Heger scambiare posizione con Matovič, quest'ultimo rimarrebbe comunque all'interno del prossimo governo. Heger dovrà cercare di confermare la maggioranza in parlamento, o di trovarne un'altra. In ogni caso, anche il nuovo governo slovacco non preannuncia stabilità.

