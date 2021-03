Mert Ney, "sono un fot***o psicopatico": sgozza la sua ragazza e si mostra così. La belva che sconvolge il mondo

30 marzo 2021 a

Da Sydney arriva una storia inquietante: Michaela Dunn, 24 anni, è stata brutalmente assassinata da Mert Ney, un ragazzo che si è auto-definito un “fot***o psicopatico” dopo aver tagliato la gola alla sua vittima. La madre di quest’ultima ha guardato negli occhi il killer mentre descriveva la notte in cui ha scoperto dell’omicidio avvenuto nel distretto finanziario della città australiana. “La nostra casa è rimasta completamente in silenzio: niente lacrime, niente urla, solo il vuoto”, ha dichiarato Joanne Dunn alla corte suprema.

“Nessun genitore dovrebbe sentire quelle parole… tua figlia è stata assassinata”, ha aggiunto la donna mentre guardava negli occhi l’assassino. Il quale era entrato in azione nell’agosto del 2019, quando aveva bussato alla porta di Michaela Dunn: la ragazza le ha aperto, non pensando che il ragazzo avesse un coltello da macellaio in mano e che potesse finire sgozzata da lì a breve.

Mert Ney si è dichiarato colpevole dell’omicidio, ma su questo non c’era alcun dubbio, dato che lui stesso aveva pubblicato sul suo profilo Snapchat un filmato in cui appariva con il sangue della vittima sulle sue mani: “Sono un fot***o psicopatico”. Poi ha aggiunto “che ridere, fratello. La paura”, inviando tale video a un conoscente. L’assassino 22enne era stato fermato poco dopo l’omicidio da un gruppo di testimoni: “Hai appena accoltellato una ragazza”, ha gridato una persona mentre un’altra ha chiamato la polizia.

