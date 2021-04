Filippo di Edimburgo, 70 anni di tradimenti: la sofferenza segreta della Regina Elisabetta, dettagli clamorosi

09 aprile 2021 a

Ora che il principe Filippo di Edimburgo è morto ci sono solo le lacrime per la Regina Elisabetta e per la loro storia d'amore lunga 74 anni. Un uomo che l'ha fatta innamorare e disperare allo stesso tempo. Filippo ha sempre descritto Elisabetta come una donna che possiede “tolleranza in abbondanza”. e la Regina ha avuto le capacità di passare sempre sopra al gossip e alle voci sulla vita privata di Filippo, sui presunti tradimenti che comunque restano una ferita aperta nel cuore della regina.

“Ciò che Elisabetta ha sempre ottenuto da lui è la cruda verità – dice un assistente della famiglia reale – lui è forse l’unica persona che la tratta come un essere umano e che ha il coraggio di darle della stupida quando se lo merita”. Quando i due si sposarono il 20 novembre 1947, Elisabetta sapeva che Filippo aveva una storia con Penny Eastwood.

Nel carniere delle numerose conquiste ci sarebbero anche la scrittrice Daphne Du Maurier, l'attrice Anna Massey e la contessa di Westmoreland. Le presunte amanti di Filippo si sono sempre comportate da vere signore e non hanno mai detto nulla ai tabloid. La sovrana avrebbe fatto dal canto suo lo gnorri: fino a licenziare tragicamente su due piedi una damigella di corte - lady Alice Egerton - che voleva "illuminarla" ed è poi finita suicida. Il clamore sulle infedeltà coniugali ha spinto inoltre Buckingham Palace a smentire che Sarah Bradford abbia avuto uno speciale accesso alla corrispondenza privata della regina e alla corte. Infine si racconta anche di quella volta che Filippo ha, "avuto un infarto che il centro Papworth è riuscito a fermare con la procedura dello stent". Il fatto che la regina sia stata informata a distanza, senza rimanere al capezzale del marito, ha fatto nascere dei sospetti. Lui non avrebbe retto di fronte alla bellezza di lei, 42 anni. La lady si chiama Amanda ed è la vedova di un amico del principe Carlo.

