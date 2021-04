Principe Filippo, indiscrezioni sul funerale: "Come sistemano Harry e William", qui esplodono i Windsor

11 aprile 2021 a

Harry e William non si vedono da circa un anno e in questo periodo di lontananza hanno anche parlato veramente poco, ma si ritroveranno fianco a fianco in occasione del funerale del nonno, il principe Filippo. Il duca di Sussex infatti è in viaggio per tornare a casa e sabato prossimo si ritroverà accanto al fratello per le esequie, che saranno celebrate davanti a 30 persone per il rispetto delle norme anti-Covid.

Secondo l'Evening Standard, Harry e William non dovrebbero portare il feretro, ma camminare fianco e fianco nell'accompagnare il nonno durante la cerimonia funebre. Da due anni si sa i rapporti tra i due fratelli si sono raffreddati, ma uno degli ultimi desideri del principe Filippo era quello di "appianare le divergenze per l'amore della regina Elisabetta".

Cosa che difficilmente è avvenuta è avverrà. La moglie di Harry, Meghan Markle, è in fase avanzata di gravidanza, ed è rimasta in California. Harry incontrerà da solo la sua famiglia dopo la polemica intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey. C'è chi confida in un precedente che, "l'amore del nonno, però, aiutò sia William che Harry a superare il dolore per la scomparsa prematura della loro mamma, Lady Diana", come scrive il quotidiano Leggo.

Intanto Meghan Markle e Harry per la morte del principe Filippo hanno condiviso sulla pagina Instagram della fondazione Archwell, da loro diretta, il messaggio pubblicato venerdì pomeriggio dalla pagina ufficiale della Famiglia reale Windsor, in memoria del Duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta morto "in pace" a 99 anni. Sul sito della fondazione si legge": "In amorevole ricordo di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo, 1921-2021. Grazie per il tuo servizio… Ci mancherai moltissimo".

