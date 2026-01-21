Harry, accuse pesanti alla stampa: "La vita di mia moglie un inferno"

"Continuano a perseguitarmi, hanno reso la vita di mia moglie un inferno assoluto": l'ex principe Harry lo ha detto all’Alta Corte di Londra, lanciando una pesante accusa alla stampa britannica, nel processo civile che lo vede contrapposto al gruppo editoriale del Daily Mail. Parlando con la voce incrinata, il duca di Sussex, che ora vive stabilmente negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Lilibet e Archie, ha parlato di un clima di pressione costante quando erano ancora nel Regno Unito. Addirittura è arrivato a definire l’operato dei tabloid come una forma di vero e proprio "stalking".

L'accusa nei confronti della stampa è di aver subito per anni presunte intercettazioni illegali, pedinamenti e raccolta di informazioni tramite investigatori privati e microspie. Harry inoltre, ha smentito anche qualsiasi tipo di collaborazione ufficiosa con giornalisti del gruppo. E ha spiegato che l'obiettivo del procedimento non è economico. La richiesta sarebbe quella di ricevere "delle scuse e un riconoscimento di responsabilità" per pratiche che ritengono illegali.