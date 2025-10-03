Principe William, lo sfogo: "Rivoluzionerò la monarchia. Mio figlio? Mai come me"

"Creare un mondo in cui i miei figli siano orgogliosi di ciò che facciamo, un mondo e un lavoro che abbiano un impatto positivo sulla vita delle persone". Il principe William si è confessato nel corso dell'ultimo episodio di The Reluctant Traveller della star tv Eugene Levy. E ha svelato anche i piani per il futuro. Per me è importante crescere i miei tre figli in una casa felice, sana e stabile. Penso che sia davvero importante che quell'atmosfera si crei in casa. Devi avere quel calore, quella sensazione di sicurezza, protezione, amore. Tutto questo deve essere presente, e questo ha sicuramente fatto parte della mia infanzia", ha spiegato l'erede al trono.

William ha già in mente come plasmare la monarchia per renderla più al passo coi tempi. "Voglio creare un mondo in cui mio figlio sia orgoglioso di ciò che facciamo, un mondo e un lavoro che abbiano un impatto positivo sulla vita delle persone. Penso di poter dire con certezza che il cambiamento è nella mia agenda. Un cambiamento per sempre. E lo accolgo e lo apprezzo, non lo temo. È proprio questo che mi entusiasma, l'idea di poter apportare un cambiamento. Non un cambiamento radicale, ma cambiamenti che ritengo necessari. Ovviamente, voglio creare un mondo in cui mio figlio sia orgoglioso di ciò che facciamo, un mondo e un lavoro che abbiano un impatto positivo sulla vita delle persone. A condizione che non si torni ad alcune delle pratiche del passato con cui io e Harry siamo cresciuti, e farò tutto il possibile per evitare di ricadere in quella situazione", ha sottolineato.