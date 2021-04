Regina Elisabetta, drammatiche indiscrezioni dopo la morte di Filippo: "Cosa le sta accadendo in queste ore"

12 aprile 2021 a

La sovrana più longeva nella storia del Regno Unito, è sul trono da 69 anni, ora è vedova. Un colpo durissimo per la Regina Elisabetta. Una roccia, certo. Ma di fronte a un dolore del genere, alla perdita del principe Filippo avvenuta in un momento già difficile per la famiglia, nessuno può non subire il colpo. E una conferma, toccante e che fa un poco preoccupare, arriva dal figlio, il principe Andrea, terzogenito della coppia e Duca di York.

"La regina, come ciascuno sa, è una persona incredibilmente stoica. E tuttavia, in queste ore, non nasconde il proprio lato umano descrivendo l'enorme vuoto che sente nella sua vita", ha affermato Andrea dopo aver preso parte con altri esponenti dei Windsor alla liturgia della domenica celebrata in memoria del padre Filippo nella cappella di Tutti i Santi, nel castello della famiglia reale. Cerimonia raccolta, intima, con poche persone, così come sarà intimo il funerale del prossimo 17 aprile: a causa del coronavirus, nemmeno Boris Johnson presenzierà.

E insomma, la Regina Elisabetta fatica dopo aver perso il compagno di una vita, l'uomo a lei più fedele e per lei più importante. Sono attese le parole della monarca, attorno alla quale si raccoglie l'intero Regno Unito. Per l'occasione, come è noto, tornerà in patria anche il principe Harry, per la prima volta dopo la dirompente intervista a Cbs e le accuse di razzismo mosse da Meghan Markle alla corona. Quest'ultima invece non ci sarà: ufficialmente perché incinta non può viaggiare in aereo, il che è verissimo. Ma per certo, né a lei né agli altri membri della famiglia reale inglese dispiacerà più di tanto l'assenza. La presenza di Meghan ai funerali di Filippo, infatti, avrebbe potuto scatenare tensioni insostenibili per l'occasione.

