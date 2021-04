Filippo di Edimbugo, la rovinosa intervista del figlio Andrea prima del funerale. Drammatico sospetto nelle ore del lutto reale

13 aprile 2021 a

Il principe Andrea parla del padre Filippo. morto venerdì scorso a 99 anni, e mezzo mondo si indigna. Nuova bufera per la Royal family britannica, nelle ore del lutto per la scomparsa del principe consorte e alla vigilia del suo funerale, che si celebrerà in forma strettamente privata sabato pomeriggio e che per la prima volta dopo un anno vedrà la famiglia al completo, compreso il nipote ribelle Harry. A guastare il clima di dolore unitario ci sono le polemiche sul controverso fratello del principe ed erede al trono Carlo.

Il Duca Andrea ha infatti avuto la bella idea di fermarsi a parlare con i giornalisti fuori dalla cappella di Windsor, raccontando tra l'altro dettagli molto intimi della madre Regina Elisabetta, affranta per "l'enorme vuoto" lasciato dalla dipartita dell'uomo con cui era sposata da 73 anni. Tutto logico, nessun clamore. Ma a fare scandalo presso l'opinione pubblica è il fatto stesso che Andrea abbia parlato. Da mesi, infatti, il Duca si nega alla stampa ma soprattutto alla giustizia, da quando cioè l'Fbi vuole interrogarlo per capire i suoi reali rapporti con Jeffrey Epstein, il magnate americano morto suicida in carcere e pedofilo comprovato.

L'amicizia con Epstein e la sua procacciatrice di prede, l'inglese Ghislaine Maxwell, è certa. Ma le autorità americane sospettano un coinvolgimento ben più torbido. Andrea stesso è infatti accusato di aver avuto rapporti intimi con una minorenne, conosciuta tramite il milionario americano. Andrea ha però sempre rifiutato di sottoporsi all'interrogatorio. E sui social, come sottolinea anche il Giornale, c'è chi sospetta che la commovente e contrita battuta concessa davanti alle telecamere in memoria di Filippo sia stata "costruita ad arte per riabilitare la sua immagine ormai in rovina".

