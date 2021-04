Filippo di Edimburgo, al funerale il diktat della Regina Elisabetta per Harry e William: la nonna non perdona

16 aprile 2021 a

Lista ristretta ai funerali di domani sabato 17 aprile del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta morto quasi centenario venerdì scorso dopo 73 anni di matrimonio. Nomi e i dettagli sono stato resi noti da Buckingham Palace: e fra le curiosità si evidenzia la presenza anche di un aristocratico (per metà) italiano, Edoardo Mapelli Mozzi, marito di una nipote della coppia reale britannica, la principessa Eugenie di York; ma soprattutto il fatto che i due figli di Carlo e Diana, William e Harry, ai ferri corti dopo lo strappo dalla Royal Family di quest'ultimo e il trasferimento negli Usa, avranno posti separati, almeno in chiesa.

Il feretro sarà trasferito in corteo nel breve tragitto fra il castello di Windsor all'adiacente cappella di St George a bordo di una Land Rover modificata in forma di stravagante carro funebre su progetto dello stesso duca di Edimburgo. Il corteo sarà guidato dall'erede al trono Carlo (con la regina quasi 95enne in attesa dentro la chiesa) e, al suo fianco, dalla principessa Anna, secondogenita di Elisabetta e Filippo.

Alle loro spalle gli altri due figli, Andrea ed Edoardo, e più indietro i nipoti del ramo principale della dinastia, William e Harry: i quali tuttavia nella cappella si separeranno, divisi dal cugino Peter Phillips, primogenito di Anna. La bara sarà deposta sul catafalco per il rito religioso delle esequie da un'unità dei Royal Marines, mentre in chiesa, con i due concelebranti (il rettore di Windsor e l'arcivescovo anglicano di Canterbury) saranno ammessi solo quattro cantori oltre a figli e nipoti della coppia reale a tre nipoti tedeschi discendenti delle sorelle di Filippo, a due discendenti della principessa Margaret, defunta sorella di Elisabetta. Tutti distanziati di due metri gli uni dagli alti, salvo le coppie conviventi, e tutti con la mascherina. Assenti Meghan Markle e Sarah Ferguson, moglie divorziata del principe Andrea di York, riavvicinatasi al marito negli anni scorsi, ma alla quale Filippo aveva smesso di rivolgere la parola fin dalla separazione.

