Regina Elisabetta, lo strazio a poche ore dal funerale: l'ultima foto con il principe Filippo

Eccoli, la Regina Elisabetta e il principe Filippo, sorridenti e felici in una foto scattata in Scozia nel 2003 e pubblicata sul profilo Instagram della Famiglia reale, a poche ore dal funerale del Duca di Edimburgo. Una immagine della coppia che oggi fa commuovere. "Sua Maestà e la Famiglia Reale", si legge nella didascalia della foto, "ringraziano per tutti i messaggi di cordoglio arrivati da ogni parte del mondo e sono commossi di vedere e sentire così tante persone ricordare il Duca".

La Regina ieri 16 aprile ha visitato il luogo dove Filippo verrà sepolto e ha chiesto di poter dire addio al principe da sola, sia prima di entrare nella cappella, sia prima della sepoltura, riporta il Corriere. È su di lei infatti che saranno puntati gli occhi di tutti, oltre che su William e Harry, ovviamente, che sono il futuro dei Windsor e che finalmente, dopo l'intervista choc con Oprah Winfrey si rivedranno.

Alla cerimonia funebre, che si svolgerà nella Cappella di San Giorgio del castello di Windsor, parteciperanno solo 30 persone, in linea con le restrizioni anti-Covid-19. Tra loro anche Harry, appunto, che non sarà però accompagnato dalla moglie Meghan Markle, rimasta negli Usa perché incinta.

Buckingham Palace ha reso noto i dettagli della funzione. Harry non camminerà accanto al fratello William al corteo funebre, come avvenne ai funerali della madre Diana, morta nel 1997, e gli uomini della famiglia reale non indosseranno uniformi militari. La decisione è stata presa per evitare potenziali tensioni e imbarazzi al duca di Sussex, a cui sono stati revocati i titoli, nonché, probabilmente, al principe Andrea che mantiene i titoli militari ma ha rinunciato ai doveri reali dopo il coinvolgimento nello scandalo per reati sessuali di cui è stato accusato il finanziere Jeffrey Epstein.

