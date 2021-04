Principe Harry, "fianco a fianco con William": si abbassano la mascherina dopo il funerale, poi arriva Kate Middleton

17 aprile 2021 a

Oggi, sabato 17 aprile, si è chiusa un’era con il funerale del principe Filippo, venuto a mancare venerdì scorso all’età di 99 anni, 73 dei quali trascorsi al fianco della regina Elisabetta. Una delle principali “attrazioni” della sua cerimonia funebre era però sicuramente l’incontro tra il principe William e il fratello Harry, tornato dagli Stati Uniti per la prima volta dopo l’intervista che ha rilasciato con la moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey e che ha scatenato tensioni altissime all’interno della famiglia reale.

I due fratelli sono stati divisi dal cugino mentre camminavano dietro alla Land Rover che ha trasportato il feretro di Filippo alla cappella di San Giorgio del castello di Windsor. Tra loro non è avvenuto alcun tipo di contatto, neanche uno scambio di sguardi. E la scena si è ovviamente ripetuta all’interno della cappella, dove i partecipanti sono stati divisi per nucleo familiare: Harry è quindi rimasto isolato, dato che sua moglie Meghan è rimasta in California per non correre rischi, essendo alle prese con la sua seconda gravidanza.

Al termine della cerimonia è però avvenuto un contatto che ha attirato l’attenzione delle telecamere internazionali e di persone sparse in tutto il mondo che non aspettavano altro: William e Harry hanno camminato fianco a fianco e si sono parlati, anche senza mascherina. Nello scambio di parole si è inserita anche Kate Middleton: ovviamente non è possibile sapere cosa si sono detti, però il clima non sembrava particolarmente teso. Un primo segnale di disgelo?

