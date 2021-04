Kate Middleton, "con eleganza verso il trono". Il suo ruolo nella Corona e nella pace tra William e Harry

19 aprile 2021 a

William e Harry sono stati visti parlare mentre camminavano, insieme anche a Kate Middleton, all'uscita dai funerali del principe Filippo nella cappella di St. George a Windsor. Prima dell'arrivo nella cappella, i due fratelli avevano seguito il feretro in processione nella stessa fila ma non l'uno accanto all'altro: a separarli c'era infatti il cugino Peter Phillips. L'organizzazione è stata pensata per ridurre al minimo i rischi di momenti imbarazzanti tra i fratelli, fra i quali la relazione è tesa dopo la decisione di Harry di fare un passo indietro dai doveri reali l'anno scorso.

Ma appunto, dopo le esequie, complice Kate, i due fratelli si sono finalmente parlati. La Duchessa ha cominciato a parlare con Harry, poi ha fatto un passo indietro lasciando ai due la possibilità di restare soli e chiacchierare. Del resto il ruolo di Kate è oggi fondamentale per un riavvicinamento dei fratelli. Con la sua grazia, la sua intelligenza, la sua missione per la Corona, la Middleton sta scalando le gerarchie della famiglia reale.

Kate, un passo dopo l'altro, ha dimostrato senso del dovere, attaccamento alla famiglia. E' elegante, mai scomposta, una vera principessa che "va dritta con eleganza verso il trono". I sudditi la amano. Ma sarà in grado di compiere questa difficilissima e delicatissima missione? Riuscirà a far riappacificare William e Harry nonostante sia ormai evidente a tutti che Meghan Markle rema in direzione opposta? Staremo a vedere. Intanto, un primo passo è stato fatto. Pare anche che il principe Harry abbia deciso di fermarsi un po' di più nel Regno Unito. Forse ha bisogno di ritrovare l'affetto della sua famiglia in questo momento così doloroso.

