Re Carlo pronto a tutto: la clamorosa offerta a Harry e Meghan Markle

martedì 3 marzo 2026
Re Carlo pronto a tutto: la clamorosa offerta a Harry e Meghan Markle

2' di lettura

Nuove indiscrezioni sulle relazioni interne alla famiglia reale emergono dopo l’arresto di Andrew.  Re Carlo III avrebbe fatto un gesto simbolico verso suo figlio, il principe Harry, e la moglie Meghan Markle, offrendo loro la possibilità di vivere in una delle residenze reali più grandi e storiche: il Royal Lodge, un edificio di 30 camere nella tenuta reale di Windsor. La notizia, rilanciata da The Mirror e altri tabloid, descrive la possibile offerta come “un’ulteriore apertura di un ramo d’ulivo” da parte di Carlo nei confronti della coppia, con l’obiettivo di ricucire i rapporti familiari dopo anni di tensioni legate alla decisione di Harry e Meghan di allontanarsi dalla royal family e trasferirsi in California.

Secondo le fonti citate, il gesto non sarebbe ancora stato formalizzato, ma se realizzato sarebbe significativo: Royal Lodge non è una residenza qualunque, essendo stata per anni la casa del principe Andrea, fratello del re, prima di essere liberata e usata per altri scopi. Oggigiorno l’edificio è associato a un passato difficile, compresa la gestione e le spese di manutenzione della proprietà, ma potrebbe diventare un luogo fisico per far ritornare Harry e Meghan nel Regno Unito per soggiorni più lunghi.

Gli insider citano anche il desiderio di Carlo di tenere unita la famiglia, sia “geograficamente che emotivamente”, facendo capire che la porta verso un riavvicinamento resta aperta. Tuttavia, viene notato che l’idea potrebbe presentare delle complicazioni simboliche, poiché collegare Harry e Meghan a una residenza associata a scandali del passato porta con sé “molto bagaglio” mediatico.

Non tutti i dettagli sono confermati ufficialmente, e fonti vicine alla famiglia reale tendono a trattare queste voci con cautela: per ora si tratta di informazioni non confermate direttamente da Buckingham Palace, ma che riflettono,  secondo i giornali, l’intento del re di provare a ristabilire un rapporto più pacifico con i Sussex dopo anni di distanza e conflitti personali.

principe harry
meghan markle
re carlo

