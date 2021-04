Filippo di Edimburgo, prima dei funerali Harry umiliato dal padre Carlo: "Telefonate senza risposta, poi la lettera". Gelo a Corte

20 aprile 2021 a

Il gelo intorno a Harry. Il Duca di Sussex, pecora nera della Famiglia reale britannica, è tornato in Patria lo scorso weekend per presenziare al funerale del nonno, il principe consorte Filippo di Edimburgo, e i suoi tentativi di ricucire con i parenti sarebbero miseramente falliti.

Situazione imbarazzante, visto che il secondogenito di Carlo e Diana, fratello dell'erede al trono William, da un anno aveva deciso di rompere con la Corona e fuggire in America con la moglie Meghan Markle. Pochi mesi fa, a gennaio, l'intervista al veleno concessa dalla coppia a Oprah Winfrey in cui i due riversavano accuse pesantissime sulla Regina Elisabetta e la Royal Family, accusata di pressioni psicologiche e razzismo strisciante. Tutto questo proprio quando Filippo era già stato ricoverato in ospedale e operato al cuore, in gravissime condizioni. Un doppio sgarro che né il padre Carlo né il fratello William, secondo fonti vicine ai Windsor, avrebbero accettato di accantonare, nemmeno nelle ore del lutto e del dolore condiviso.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Mirror, Harry prima delle esequie di Filippo avrebbe stentato di telefonare più volte al padre, che però non avrebbe mai risposto. Da qui la decisione di scrivere una lettera, lo stesso mezzo con cui Filippo era intervenuto per dirimere le controversie tra Carlo e Diana, prima per convincere il figlio a sposare Lady D e poi per far recedere la principessa dalla volontà di divorziare. Nella missiva, ovviamente rimasta top secret, Harry avrebbe cercato di spiegare a Carlo il motivo del suo addio all'Inghilterra e alle responsabilità della Corona. "Ha scritto una nota molto personale a suo padre per provare a sistemare le cose, ma la tensione è ancora alta e le cose non sono si sono risolte esattamente nel modo in cui sperava".





Anche il confronto con William si sarebbe risolto in un nulla di fatto: due ore "a muso duro", riferiscono altre fonti, per parlare anche di questioni prettamente ereditarie. Con la morte di Filippo, infatti, sono tornate in ballo le cariche onorifiche del nonno, cariche che Harry ha invece perduto qualche mese fa e che ora vanno "spalmate" a beneficio di altri familiari. E se è vero, come riporta il Daily Mail, che il duca di Sussex è tornato a Los Angeles già il 19 aprile, significa che per ora margini per la trattativa non ce ne sono. Figurarsi per una pace familiare.

