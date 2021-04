Regina Elisabetta in lutto? Ma il principe Harry se ne va: "Già tornato da Meghan Markle". Occhio alla data, sospetto devastante

20 aprile 2021 a

È finito in anticipo il soggiorno del principe Harry in Inghilterra. Secondo indiscrezioni, il Duca di Sussex era intenzionato a restare a Buckingham Palace qualche giorno in più del previsto, per stare vicino alla nonna Elisabetta e festeggiarne il 95esimo compleanno. Ricorrenza quest'anno tristissima, visto che cade pochi giorni dopo il funerale del principe consorte Filippo, celebrato a Windsor lo scorso sabato.

La ferma decisione della Regina di non avere alcuna cerimonia né pubblica né privata, in pieno e comprensibile clima di lutto, ha fatto saltare tutti i piani. E fonti interne alla Corona riferiscono come i parenti, dai figli ai nipoti più grandi, ora si stiano adoperando per non lasciare mai sola la Regina, in preda a malinconia e sconforto, organizzando dei veri e propri turni in cui le fanno compagna a rotazione.

I tabloid, raccontando delle tensioni interne alla Royal family e ai tentativi disperati di Harry, senza la moglie Meghan Markle incinta e rimasta a Los Angeles, di ricucire con il resto della famiglia, avevano accennato appunto alla volontà del secondogenito di Carlo e Diana di restare in Inghilterra per sfruttare questi giorni di ritrovata e mesta compattezza. Secondo il Daily Mail, però, Harry sarebbe già tornato in California lo scorso 19 aprile. Giusto il tempo di dare l'ultimo saluto al nonno, aver toccato con mano la freddezza del padre e del fratello erede al trono William (con lui ci sarebbe stato un colloquio molto duro di circa 2 ore) e aver appurato che non ci sarà nessun festeggiamento per la nonna, quindi la fuga precipitosa all'aeroporto per far ritorno dalla moglie.







