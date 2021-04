Principe Harry, "ancora qualche giorno". Clamoroso a Palazzo, non torna da Meghan Markle: una decisione pesantissima

19 aprile 2021 a

La regina Elisabetta si sta preparando ad affrontare il suo 95esimo compleanno, che i tabloid britannici hanno definito “il più solitario”, dato che arriva subito dopo la cerimonia funebre del principe Filippo, venuto a mancare all’età di 99 anni, 73 dei quali trascorsi al fianco della consorte. Dato che la sovrana non ha alcuna intenzione di festeggiare, la famiglia reale si sta organizzando per delle visite a turno al castello di Windor.

Stando alle indiscrezioni del Daily Mail, l’unica consolazione della sovrana potrebbe arrivare da eventuali sviluppi positivi sul riavvicinamento che sarebbe in atto fra i nipoti William e Harry. D’altronde i due sono sempre stati molto legati, soprattutto dopo la scomparsa della madre: i figli di Carlo e Diana erano divisi da un cugino durante la marcia funebre, ma al termine della cerimonia sono stati visti dalle telecamere mentre si scambiavano qualche parola con la “mediazione” di Kate Middleton. Primi segnali incoraggianti, secondo i tabloid britannici, considerando quanto è stata netta la rottura successiva alla “fuga” del duca di Sussex e di sua moglie Meghan Markle.

Il tutto è poi stato aggravato dal quell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey che ha fatto arrabbiare non poco la famiglia reale. Sempre secondo il Daily Mail, il principe Carlo si starebbe adoperando direttamente per ricucire lo strappo avvenuto tra i due figli. Inoltre pare che Harry abbia prenotato un volo aperto per gli Stati Uniti: ciò proverebbe la volontà di fermarsi a Londra ancora qualche giorno, forse proprio per il primo compleanno della nonna senza Filippo.

