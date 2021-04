Regina Elisabetta, il "compleanno più triste" senza il principe Filippo: visite a rotazione dei parenti per non lasciarla sola

20 aprile 2021 a

E' la prima volta dopo ben 73 anni che la Regina Elisabetta festeggia il suo compleanno da sola, senza suo marito accanto. Il 21 aprile la Sovrana compirà 95 anni, ma non sarà un giorno felice. Suo marito, il principe Filippo di Edimburgo, è venuto a mancare lo scorso 9 aprile a 99 anni. Quello di quest'anno è già stato ribattezzato come il "compleanno più triste" per Sua Maestà. Ecco perché non ci sarà alcun tipo di festeggiamento. Tuttavia figli e nuore non vogliono lasciarla sola in un giorno così importante e perciò si sono organizzati pianificando visite a rotazione.

Come riporta il Sun, si daranno il cambio - in una sorta di staffetta - la figlia Anna, la duchessa di Cornovaglia e moglie del principe Carlo, Camilla, e Sofia, contessa di Wessex e moglie del principe Edoardo. Kate Middleton, invece, non ha ancora ricevuto il vaccino e per questo avrà un ruolo più distanziato. L'ultimo anno non è stato affatto facile per la Regina, che ha dovuto affrontare prima la Megxit - lo strappo di Meghan e Harry con la Corona -, poi la pandemia e l'isolamento, e infine la morte di Filippo.

L'unico sprazzo di gioia per la Sovrana sembra essere rappresentato dal riavvicinamento tra William e Harry. I due figli di Carlo e Diana si erano allontanati sempre più dopo il trasferimento dei duchi di Sussex negli Usa. Al funerale del nonno, però, William e Harry hanno avuto modo di dialogare, grazie anche alla mediazione della Middleton, e adesso sembra che i rapporti tra i due siano leggermente migliorati. Harry, inoltre, ha posticipato il suo rientro negli Stati Uniti dalla moglie per poter stare vicino alla nonna nel giorno del suo compleanno.

