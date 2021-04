Regina Elisabetta, l'indiscrezione: "Lascia Buckingham Palace". Corona "ribaltata": le voci su Carlo e il fratello Edward

20 aprile 2021 a

La morte del principe Filippo rischia di cambiare le carte in tavola nella gestione della monarchia dei Windsor. La Regina Elisabetta, spiegano fonti vicine alla Corona inglese, non avrebbe intenzione di abdicare, sebbene abbia appena compiuto 95 anni. Profondamente colpita dal lutto, però, avrebbe già dato disposizioni alla Corte per spostare stabilmente gli appartamenti reali al castello di Windsor, il maniero "di campagna" in cui Filippo ha voluto morire ed essere sepolto.

La Regina, prostrata per la perdita del marito che le è stato vicino e ha collaborato a gestire famiglia e paese per ben 73 anni, secondo il magazine Hello vorrebbe passare i prossimi mesi a pochi passi dalla tomba del Duca di Edimburgo, libera di farvi visita quando più ritiene necessario, sensa dover scomodare il servizio di sicurezza di Buckingham Palace per farsi scortare fuori Londra, nel Berkshire.

Il trasferimento forse non sarà permanente, ma servirà perlomeno a ridistribuire i compiti in famiglia. Il figlio Carlo, eterno erede al trono, potrebbe ricevere non la corona, ma qualche delega pesante. Una riunione familiare "pesante" è attesa per le prossime settimane, alla presenza anche del nipote William, il primo in linea di successione dopo il padre. Carlo, anche per alleggerire il fardello alla madre, potrebbe chiedere di coinvolgere maggiormente il principe Edoardo e la moglie, Sophie di Wessex. Unici esclusi dalla torta? Il secondogenito di Carlo e Diana, Harry, che con Meghan Markle si è tagliato fuori da solo. E l'imbarazzante fratello del principe del Galles, Andrea, alle prese con ben altri guai giudizari legati all'amicizia con l'americano Jeffrey Epstein, magnate pedofilo e morto suicida in carcere.

