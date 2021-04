Regina Elisabetta, il pranzo più triste: oggi il suo compleanno, indiscrezioni strazianti dal palazzo dei Windsor

21 aprile 2021 a

La Regina Elisabetta oggi 21 aprile compie 95 anni ma non ha nessuna intenzione di festeggiare il suo compleanno visto che il suo amato principe Filippo è morto undici giorni fa. Sua Maestà non celebrerà la giornata né in pubblico (il 2 giugno) né in privato. Niente colpi di cannone che in genere segnano l'evento. La Regina il ha cancellati subito dopo la morte del marito. Riporta il Giornale che Elisabetta pranzerà solo con familiari più stretti.

L'unica cosa che in questo momento conforta la Regina è l'attesa riappacificazione tra William e Harry che erano ai ferri corti dopo che il secondogenito di Lady Diana ha deciso di lasciare gli incarichi reali e si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e Archie. Secondo alcune indiscrezioni i due fratelli si sarebbero riavvicinati dopo aver avuto un colloquio durato due ore al castello di Windsor, il primo dall'intervista shock a Oprah Winfrey durante la quale Meghan e Harry hanno accusato di razzismo un membro della Casa reale. E ora grazie anche all'intervento di Kate Middleton, pare che i due abbiamo ricomposto la frattura.

Secondo il quotidiano Telegraph, i Windsor pensano anche al futuro della Corona. Carlo e William, padre e figlio certi un giorno di sedere sul trono, terranno un summit per decidere della monarchia per le prossime due generazioni. Insieme stabiliranno quanti e quali membri "lavoreranno a pieno titolo come membri della Royal family" e con quali compiti. Potrebbero orientarsi verso una versione "snella" della monarchia che dimezzi i 15 membri attuali. Al posto dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, potrebbero essere chiamati il principe Edoardo, fratello di Carlo, e la moglie Sophie. Sua Maestà invece si vedrà in sempre meno occasioni pubbliche.

