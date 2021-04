Principe Harry, fuga prima del suo compleanno? Risposta "brutale" della Regina Elisabetta: con questa foto

21 aprile 2021 a

I rumors sono stati smentiti: Harry non è rimasto per il compleanno della regina Elisabetta che nella giornata del 21 aprile festeggia i 95 anni. Il duca di Sussex, dopo il funerale del nonno, il principe Filippo, è tornato in fretta e furia negli Stati Uniti dove lo attende Meghan Markle in dolce attesa e il figlio. Per Elisabetta II si tratta del primo compleanno in solitaria. E non solo per le restrizioni dovute al coronavirus. Sua Maestà deve infatti fare i conti con la scomparsa del marito. Eppure, stupendo tutti, ha deciso di passare oltre i dispiaceri e condividere sul profilo Instagram ufficiale della Corona una foto che la ritrae sorridente. In calce la didascalia: "La Regina è nata alle 2.40 del mattino del 21 aprile 1926 al 17 di Bruton Street a Mayfair, Londra. Era la prima figlia del Duca e della Duchessa di York, che in seguito divennero Re Giorgio VI e Regina Elisabetta. Quest’anno Sua Maestà rimane al Castello di Windsor, durante un periodo di lutto reale dopo la morte del Duca di Edimburgo".

Immediato il messaggio di William e Kate Middleton che hanno omaggiato Elisabetta II, riprendendo sul loro profilo Twitter l’immagine ufficiale. Nulla di simile è stato fatto dall'altro nipote, Harry. Il figlio di Carlo dopo la cerimonia in onore del principe Filippo aveva fatto perdere le proprie tracce. È stato poi il Daily Mail a immortalare la sua auto al terminal privato dell’aeroporto di Los Angeles dove è atterrato nel pomeriggio di martedì 20 aprile rimanendo a Londra nemmeno 24 ore in più per festeggiare la nonna.

Può essere - riferiscono diverse fonti - che la partenza anticipata sia una sorta di reazione al rifiuto della Regina di organizzare un summit familiare con lui, Carlo e William per discutere la situazione dei Sussex dopo l'addio travagliato alla Famiglia Reale di Harry. Non solo, perché nonostante tutta la buona volontà di Kate Middleton, i due fratelli non hanno fatto pace. Le accuse di razzismo da parte della coppia (Harry e Meghan) pesano ancora come un macigno.

