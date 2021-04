Meghan e Harry, addio soldi: "Tagliati fuori dalla Royal Family quando Carlo sarà Re". Finiscono in disgrazia?

27 aprile 2021 a

a

a

Quando sarà Re, il principe Carlo "snellirà la famiglia reale": gli unici membri senior saranno lui, Camilla, William, Kate e i baby Cambridge. Grandi esclusi, come prevedibile, i duchi di Sussex, Harry e Meghan. Ne è convinta la biografa reale Angela Levin, secondo la quale questa potatura di rami secchi servirà soprattutto a "ridurre in maniera consistente le spese di gestione". "Carlo desidera da molto tempo abbattere i costi della Corona diminuendo i membri senior di casa Windsor", ha detto l'esperta in un’intervista a talkRadio.

Video su questo argomento Terremoto a Corte. Nuove rivelazioni velenose di Meghan contro la regina

A pagare le conseguenze di questa scelta sarebbero, in modo particolare, i "fuggitivi", che dopo la Megxit hanno lasciato il Regno Unito per la California. Quella che Carlo vorrebbe fare è una rivoluzione che invece la regina Elisabetta, nel suo lunghissimo regno, non ha mai voluto mettere in atto. Lei, infatti, "voleva tenere tutti insieme per motivi sentimentali", ha sottolineato la biografa. Che poi ha continuato: "Oggi, a 95 anni, è comprensibile che la sovrana non intenda affrontare grossi cambiamenti. Per questo credo che bisognerà aspettare il figlio".

"La vera prescelta al trono". Kate Middleton cancella "l'incubo" Meghan: la conferma (pesantissima) dopo il funerale di Filippo

La nuova famiglia reale, insomma, sarà costituita solo dai nuclei familiari della linea diretta alla successione. E tutti gli altri? "Potrebbero essere esortati a trovare lavori più comuni, come già accade nelle monarchie del Nord Europa, che appunto sono più snelle": questa l'ipotesi avanzata dal Mirror. Al di là delle formalità e delle questioni finanziarie, lo strappo tra Harry e il papà Carlo sembra sempre più insanabile. "Amerò sempre mio padre, ma mi sento davvero deluso perché in passato ha vissuto una situazione simile alla mia, conosce il dolore che si prova - aveva detto il duca di Sussex nell'intervista a Oprah -. E invece ha smesso di rispondere alle mie telefonate, da molto tempo ci sentiamo solo via mail".

"Il funerale di Filippo?". Meghan e Harry, nuovo clamoroso accusa ai Windsor: "Come è andata davvero", l'ultimo sfregio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.