Kate Middleton e William, 10 anni di matrimonio? Pubblicano questa foto, dettaglio pesantissimo: umiliata ancora Meghan Markle?

Dieci anni di matrimonio. Il principe William e Kate Middleton festeggiano oggi 29 aprile un anniversario importante e per l'occasione Kensington Palace ha diffuso due nuove immagini della coppia reale. Le foto, pubblicate nella tarda serata di ieri sull'account Twitter ufficiale, sono state scattate questa settimana dal fotografo Chris Floyd nella loro residenza.

La prima, ritrae la coppia seduta uno a fianco all'altra, con William che guarda Kate, mentre lo sguardo della duchessa di Cambridge è rivolto in lontananza. Nella seconda, la coppia è ritratta in un abbraccio. Nelle foto, Il principe William indossa una camicia, un maglione blu e un paio di pantaloni blu scuro. Mentre Kate è vestita con un abito con motivi floreali sul blu e mette in mostra il famosissimo anello di fidanzamento, lo stesso che il principe Carlo donò alla madre di William, Lady Diana, quando la coppia annunciò il proprio fidanzamento nel 1981. Un messaggio subliminale a Meghan Markle? Difficile dirlo, di certo però Kate, a differenza della cognata, è ormai un simbolo vivente della Corona.

La coppia si è sposata a Westminster Abbey il 29 aprile del 2011. Da allora, William e Kate hanno tre figli: George, Charlotte e Louis. Secondo le ultime indiscrezioni, la duchessa è la vera prescelta della Famiglia reale. Sarebbe stata proprio lei a favorire la pace tra i due fratelli, William e Harry, in contrasto ormai da tempo, in particolare da quando Harry ha deciso di lasciare tutto e tutti per volare negli Usa con la moglie Meghan e dopo l'intervista-accusa a Oprah Winfrey. Pare, insomma, che alla fine sia stata Kate ad avere la meglio su Meghan. E’ stata lei, infatti, a rimettere le cose a posto in famiglia, mostrandosi in pubblico impeccabile come sempre.

