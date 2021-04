Meghan Markle e il principe Harry, "lo hanno fatto privatamente": un tentativo disperato con William e Kate?

30 aprile 2021 a

a

a

Il Principe Harry e la consorte Meghan Markle si sono congratulati "privatamente" con Principe William e Kate Middleton per il loro decimo anniversario di matrimonio. Lo riporta il britannico Indipendent. Il rapporto dei due fratelli resta comunque teso, ma il gesto di Harry rappresenta la più classica delle bandiere bianche sventolate. Che si tratti di una prima proposta di pace? L'esilio volontario di Harry e Meghan negli Stati Uniti e la pesante intervista rilasciata a Oprah Winfrey, sono stati percepiti dalla famiglia reale come una dichiarazione di guerra. I funerali del Principe Filippo, scomparso a 99 anni, ha offerto l'occasione per tentare di riallacciare i rapporti.

Ecco il regalo di William a Kate per i dieci anni di matrimonio: ma davvero? Ecco quanto lo ha pagato | Guarda

Il 29 aprile 2011, il duca e la duchessa di Cambridge si sono uniti in matrimonio durante una cerimonia all'abbazia di Westminster. Per celebrare il loro anniversario, William e Kate hanno condiviso un video sui social che ritrae la famiglia durante una gita in spiaggia. Insieme ai duchi, i tre figli: Principe George (7 anni), Principessa Charlotte (5 anni) e Principe Louis (3 anni). Nella didascalia del video pubblicato sugli account social ufficiali, la coppia reale ha ringraziato tutti quelli che hanno inviato i propri auguri, compresi quelli privati del duca e della duchessa di Sussex.

"Sull'orlo di una crisi di nervi". Kate Middleton, ecco le foto compromettenti: sorpresa così in pubblico, sfregio alla Corona

"Grazie a tutti per i gentili messaggi di auguri per il nostro anniversario di matrimonio" ha scritto la coppia. "Siamo estremamente grati per i 10 anni di supporto che abbiamo ricevuto nella nostra vita da famiglia". Il messaggio si conclude con le iniziali dei duchi di Cambridge che firmano così i loro ringraziamenti: "W & K". Il video è stato ampiamente apprezzato dai fan che, in pochissimo tempo, hanno ricoperto di like e commenti il post ufficiale. Gli auguri privatissimi di Harry e Meghan sono un chiaro segnale alla famiglia reale. Che la pace sia all'angolo?

Video su questo argomento Crisanti indagato: troppo allarmista? Greta ne ha combinata una alla Merkel, su LiberoTg

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.