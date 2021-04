Regina Elisabetta, "in un rapporto dei servizi segreti". Corna, una terrificante scoperta: chi si è portato a letto Filippo

30 aprile 2021 a

Che ne sarà dei Windsor e soprattutto della Regina Elisabetta dopo i recenti, e tumultuosi fatti? Dalla morte del principe Filippo alle bombe di Harry e Meghan Markle, in poche settimane è successo di tutto. William si riavvicinerà ad Harry? E soprattutto, se Elisabetta dovesse abdicare, chi prenderà il suo posto? Carlo o William?

E a fare le carte alla Corona, a ragionare sul futuro della famiglia reale e spendersi in precise previsioni, ecco Antonio Caprarica, il giornalista e scrittore, interpellato dal settimanale Oggi su tutta questa serie di punti. Ma è vero che Filippo le chiese più volte di abdicare? "Sì. Il principe diceva tutto quello che gli passava per la testa. E alla regina che si avviava agli ottanta suggerì: Meglio andare via con le proprie gambe che essere cacciata a calci in quel posto e buttati via come una scarpa vecchia. Glielo aveva ripetuto più volte e lui stesso si era ritirato dalla vita pubblica", conferma Caprarica.

Ma tra le rivelazioni, una è più clamorosa delle altre. Filippo, è arcinoto, era un farfallone, insomma con lui la fedeltà non era esattamente di casa. Ma Elisabetta sapeva dei tradimenti? "Sicuramente - spiega Caprarica a Oggi -, perché riceveva i rapporti dei servizi segreti. All’inizio l’ha presa molto male. Poi ha capito che quello era l’uomo che aveva sposato. Un uomo che amava le donne e la compagnia delle donne. Quindi non c’era alternativa: o diventava un inferno il suo matrimonio oppure metteva su una brava faccia rispetto alla situazione. Quando le riferivano qualcosa, lei scrollava le spalle: “Eh si sa, le amiche di Filippo”", conclude Caprarica nel suo aneddoto.

