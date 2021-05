Regina Elisabetta, la prima foto "rubata" dopo i funerali del principe Filippo. Dove l'hanno beccata (e con chi) sotto la pioggia

01 maggio 2021 a

La Regina Elisabetta, dopo l'addio al principe Filippo ai funerali, è tornata alla sua quotidianità. Sui social sta impazzando una sua nuova foto che ha già conquistato tutti, dai sudditi del Regno Unito ai fan di sua Maestà.

La Regina Elisabetta che ha trascorso con il suo amato consorte 73 anni della sua vita e condiviso con lui anche la passione per l'equitazione, ha conquistato i social. Su Twitter, infatti, è diventata virale una immagine che vede Sua Maestà sotto una pioggia battente e con indosso solo un impermeabile per riparasi, mentre passeggia su un prato seguita da un uomo a cavallo. La foto ha scatenato centinaia di commenti in cui di fatto si elogia la Regina che a 95 anni, come una ragazzina, cammina tranquillamente sotto al diluvio. "Adesso è pronta a fidanzarsi", ironizza qualcuno.

La Regina Elisabetta dopo il funerale del principe Filippo ha comunque aggiornato i suoi account sui social: Twitter e Instagram mostrano infatti la foto della sovrana da sola, in sostituzione di quella insieme al marito. Quel marito, che come ormai sanno tutti, era un farfallone, insomma con lui la fedeltà non era esattamente di casa. Ma Elisabetta sapeva dei tradimenti? "Sicuramente - spiega Antonio Caprarica a Oggi -, perché riceveva i rapporti dei servizi segreti. All’inizio l’ha presa molto male. Poi ha capito che quello era l’uomo che aveva sposato. Un uomo che amava le donne e la compagnia delle donne. Quindi non c’era alternativa: o diventava un inferno il suo matrimonio oppure metteva su una brava faccia rispetto alla situazione. Quando le riferivano qualcosa, lei scrollava le spalle: “Eh si sa, le amiche di Filippo”", conclude Caprarica nel suo aneddoto.

