Principe Carlo e Camilla, "un giorno lo sarà": l'ultimo clamoroso sfregio alla memoria di Lady Diana?

Il principe Carlo è rinato. Stando ai ben informati il più longevo erede della storia da quando ha al fianco Camilla non perde mai il sorriso. Il figlio della Regina Elisabetta ha aumentato la propria popolarità dopo la morte del padre, il principe Filippo. Nel giorno del funerale gli occhi puntati erano senz'altro su Harry e il fratello William, alle prese con uno strappo reale ben difficile da saldare. Il secondogenito di Carlo ha deciso di lasciarsi all spalle la corona e inseguire il sogno americano in compagnia della moglie Meghan Markle. Per non parlare poi dell'intervista-scandalo, con tanto di accuse di razzismo, rilasciata dalla giovane coppia.

Insomma, il tutto ha messo William e il padre Carlo in buona luce. Tant'è che diversi tabloid danno il principe in dirittura d'arrivo: Elisabetta II ha già 95 anni e la morte del marito potrebbe averla messo a dura prova. Così Carlo si starebbe preparando, dopo ben 62 anni come erede, a prendere il suo posto. Accanto a lui Camilla, appunto, la donna che ha amato fin dall'inizio e che la famiglia reale, nel volersi impicciare sempre e comunque nelle questioni di cuore, ha fatto sì che non sposasse, gettando le basi per il dramma che è stato l'infelice matrimonio con Diana Spencer.

La duchessa di Cornovaglia sarà dunque regina un giorno e gradualmente si sta conquistando i futuri sudditi. Complice, a detta del Giorno, il suo buon umore e l'autenticità che la contraddistingue. Per questo non è un caso che con lei Carlo si senta felice appagato e a proprio agio. Camilla infatti non ama avere i riflettori puntati. Al contrario preferisce guardare al sodo: si circonda di veri amici e fa ciò che più le interessa. Oltre a divorare libri, la consorte di Carlo si impegna in campagne per la prevenzione dell'osteoporosi, oppure di sostegno alle vittime di violenze sessuali. Dettagli che fanno di lei la "roccia" del sensibile marito.

