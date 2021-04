Meghan Markle e Harry, "avevo chiesto massima riservatezza". La bomba di Oprah Winfrey: cosa non torna su quell'intervista

30 aprile 2021 a

A oltre un mese di distanza dall’intervista del principe Harry e della moglie Meghan Markle che ha terremotato la famiglia reale e creato una spaccatura forse insanabile con i duchi du Sussex, Oprah Winfrey è tornata a parlare di quel momento. E si è lasciata andare a dichiarazioni piuttosto sorprendenti: “Mi hanno stupita. Non avevo idea che l’intervista avrebbe avuto l’impatto riverberante che ha avuto e continua ad avere”. In molti credono che Oprah non sia stata particolarmente sincera: una donna della sua esperienza televisiva e della sua fama che ignora l’impatto mediatico di un’intervista ai duchi di Sussex, già fuoriusciti dalla famiglia reale?

Secondo molti l’intervista era proprio costruita con l’intento di avere quella risonanza che ha poi avuto: Il Giornale svela un retroscena secondo cui Oprah Winfrey avrebbe addirittura chiesto alla sua troupe massima riservatezza sul contenuto durante la registrazione dell’intervista. Segno che quella che era avvenuta non era proprio una classica chiacchierata tra amici, ma una bomba atomica sulla famiglia reale, con tanto di accuse di razzismo.

Tra l’altro pare che il principe Harry sia iniziando a rimpiangere quell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Lo ha svelato Larcombe, esperto della famiglia reale che ha lavorato con Harry alla stesura del suo libro: “Era ferito e arrabbiato per come era stata trattata sua moglie e ha sfruttato l’intervista per esprimere tutto il suo rancore. Ma dopo essere tornato a casa non ho dubbi che si sia sentito imbarazzato e dispiaciuto. Ora sta affrontando le conseguenze. Credo che rimpiangerà quell’intervista e forse la sua decisione di lasciare la famiglia reale”.

