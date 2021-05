Kate Middleton e William, scacco matto a Meghan Markle. "Perché proprio ora?". Clamoroso sospetto dietro a questo video

06 maggio 2021 a

"Perché proprio ora?". William e Kate Middleton sbarcano su Youtube con un loro canale video e c'è chi tra gli esperti di Royal Family britannica sospetta che la mossa mediatica sia stata studiata nei minimi dettagli, e soprattutto nella tempistica, per oscurare la cognata Meghan Markle. La moglie di Harry infatti ha debuttato con un suo libro per bambini "ispirato" al secondogenito di Carlo e Diana (ritratto come un anonimo soldato) e al figlio Archie, accusato di plagio e firmato Duchessa di Sussex, un dettaglio che ha scatenato l'ira di chi considera l'attrice americana di Suits la vera causa della rottura all'interno della Monarchia inglese. Insomma, una mancanza di rispetto nei confronti della Regina Elisabetta.

I Duchi di Cambridge rispondono con un divertente e rilassato video sul divano della loro casa: il canale Youtube si chiama Kensington Royal, la prima clip non è granché (dura solo 25 secondi, Kate e William sorridono e scherzano, "Meglio tardi che mai") ma assicurerà milioni di visualizzazioni e un ritorno in termini di mediaticità ed empatia con il "pubblico" dei sudditi assicurato. Un altro passo insomma verso la modernità che era tanto cara al nonno Filippo di Edimburgo, che nonostante i suoi quasi 100 anni è stato fino all'ultimo uno dei più accesi sostenitori dell'adeguamento alle nuove tecnologie e ai nuovi canali di comunicazione di tutta la Corona. In un'ora, il video di presentazione ha ottenuto 40mila visualizzazioni, diventate 180mila in 5 ore. Briciole, in confronto agli youtuber più affermati, ma sufficienti almeno per un giorno ad oscurare "la nemica" Meghan.

