Meghan Markle e Harry, l'appello per raccogliere fondi per il compleanno del figlio Archie: perché l'hanno fatto

Per il compleanno di Archie sono piovuti auguri reali. Il figlio di Meghan Markle e Harry, che ha compiuto 2 anni ieri, ha ricevuto numerosi messaggi d’affetto dalla bisnonna, la Regina Elisabetta, dagli zii William e Kate, e dal nonno, il principe Carlo. Pare che il piccolo abbia avuto anche un incontro su Zoom con la Sovrana, mentre è in attesa dei regali da oltreoceano.

Intanto i duchi di Sussex hanno pensato di sfruttare il compleanno del primogenito per chiedere soldi. Sul sito della loro Fondazione, come riportato da Leggo, hanno invitato tutti i loro seguaci a donare anche solo 5 dollari. Il motivo, comunque, è rappresentato da una buona causa: garantire equità nella distribuzione dei vaccini in tutto il mondo.

“Non possiamo pensare a un modo più risonante per onorare il compleanno di nostro figlio. Se ci facciamo vivi tutti, con compassione per coloro che conosciamo e che non conosciamo, possiamo avere un impatto profondo", hanno spiegato Meghan e Harry. Le polemiche, in ogni caso, non mancano mai. L'ultima ha riguardato la foto postata dal principe Carlo per il compleanno del nipote Archie. Nello scatto in bianco e nero pubblicato su Instagram, infatti, compaiono solo lui, Harry e il bimbo appena nato. In molti hanno sospettato che la pesante assenza della duchessa fosse una sorta di dispetto visti gli attuali rapporti.

