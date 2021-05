Maddie McCann. "dove è stata ammazzata": fine dei giochi, l'ultima terrificante conferma

18 maggio 2021 a

Si torna a parlare di Maddie McCann, la bimba scomparsa in Portogallo ormai 14 anni fa. La polizia tedesca è infatti convinta che sia stata uccisa proprio in Portogallo. La svolta è legata a Christian Brueckner, che era sospettato di aver portato Maddie in Germania da Praia da Luz, il luogo in cui di lei si erano perse le tracce.

Il procuratore tedesco Hans Christina Wolters, ora, però afferma che Maddie è morta proprio in Portogallo: parole che pongono fine alle speranze dei genitori, Kate e Gerry, che non hanno mai rinunciato alla speranza di ritrovarla.

Era il 3 maggio 2007 quando Maddie è scomparsa, pochi giorni prima del suo quarto compleanno. Il procuratore Wolters ha detto che ci sono prove concrete a sostegno che Brueckner avrebbe ucciso Madeleine, ma il sospettato, già in carcere per altri reati, si è sempre rifiutato di fornire ulteriori dettagli. Wolters, quando gli è stato chiesto dove sarebbe stata uccisa Maddie, ha risposto: "In Portogallo, sono ottimista che risolveremo questo caso".

Era lo scorso luglio quando la polizia tedesca ha scoperto un lotto ad Hannover dove Brueckner, detto anche Christian B, era solito vivere. Ma sempre Wolters ha aggiunto che il sospettato "non avrebbe potuto seppellire un corpo in quel posto". Il legale di Brueckner, Friedrich Fulscher, continua però a sostenere che il tedesco non avrebbe nulla a che fare con la vicenda di Maddie McCann.

