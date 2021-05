Kate Middleton e William, fuga da palazzo: "Dove hanno festeggiato l'anniversario", strappo al cerimoniale

22 maggio 2021 a

Kate Middleton e il principe William hanno programmato un viaggio davvero speciale: nei prossimi giorni affronteranno un tour della Scozia che li riporterà anche nel luogo in cui, 20 anni fa, è nato il loro amore. Si tratta della St. Andrews University, dove entrambi hanno studiato: si conobbero nelle aule e nacque subito un bel feeling, che è poi sbocciato in un amore che dura ormai da due decenni.

Lo scorso 29 aprile hanno festeggiato i dieci anni di matrimonio, quindi quale migliore occasione di concedersi una tappa romantica sfruttando quello che si presenta come un viaggio istituzionale. Venerdì 21 maggio il principe William ha aperto l’assemblea generale annuale della chiesa di Scozia, facendo le veci della regina Elisabetta: il suo impegno consiste nell’aprire e chiudere l’assemblea, mentre nel resto del tempo potrà viaggiare in giro per la Scozia. La presenza di Kate è attesa da lunedì 24 maggio, dopodiché i due proseguiranno il tour insieme e appunto visiteranno anche la St. Andrews University.

In tale circostanza Kate e William avranno l’occasione di incontrare gli studenti per conversare sulle difficoltà emerse nel corso della pandemia di coronavirus, a partire da come hanno affrontato questa situazione più unica che rara. Il programma dei duchi di Cambridge sarà piuttosto fitto: durante il loro tour sul suolo scozzese incontreranno anche i soccorritori del servizio sanitario inglese, con William che li inviterà a guardare la finale della Scottish Cup.

