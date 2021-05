Regina Elisabetta e Harry, rapporti ai minimi termini. La reazione furiosa della sovrana: "Si dice che con William..."

23 maggio 2021 a

La Regina Elisabetta sarebbe di nuovo "furibonda" con il nipote Harry. Motivo? Semplice da intuire: le anticipazioni sulla seconda intervista concessa dal Duca di Sussex alla giornalista americana Oprah Winfrey, stavolta alla trasmissione The me you can't see e senza la moglie Meghan Markle. Il tenore, però, è simile alla prima: una vagonata di veleno sulla Royal family, a cominciare dal padre Carlo accusato di essere insensibile.

Anzi, avrebbe addirittura detto ai figli William e Harry che visto che lui da ragazzo aveva sofferto, "anche loro avrebbero dovuto soffrire". Un rapporto difficile, spiega il secondogenito, peggiorato con la morte di Lady Diana, culminato in un periodo di 4 anni, tra i 28 e i 32, di dipendenza da alcol e droghe e migliorato solo con l'arrivo di Meghan. A quel punto, però, l'ìncubo si è come trasferito da Harry alla consorte, mai accettata a Corte.

Senza più il "parafulmine" Filippo di Edimburgo, il principe consorte che fino all'ultimo si occupava delle molte beghe familiari, Elisabetta si è ritrovata esposta alla nuova tempesta mediatica. Harry, spiegano i tabloid britannici, per la nonna e per Carlo sarebbe tornato "la pecora nera", come quando da ragazzino un po' scapestrato era fonte inesauribile di scandali, sacandaletti e grattacapi. Per questo il rapporto con William si sarebbe rafforzato: la Regina sarebbe rimasta "molto positivamente colpita" dalla maturità dimostrata dal Duca di Cambridge, che alle accuse del fratello ha risposto con "dignitosa e affettuosa indifferenza". Un gelo siderale confermato dal fatto che nessuno della Royal family, pubblicamente, ha fatto gli auguri per l'anniversario di nozze a Harry e Meghan e dalla esclusione di ogni riferimento a Meghan negli auguri al nipotino Charlie.

