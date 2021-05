Meghan Markle in spiaggia col figlio Archie, ma il pancione non si vede: la foto clamorosa scatena il sospetto. Forse...

25 maggio 2021 a

Meghan Markle ha già partorito? E' questa la domanda che in molti in Inghilterra e negli Usa si stanno facendo dopo che un video ha iniziato a circolare in rete. Si tratta del trailer - rilasciato da poco - del documentario The Me You Can’t See, realizzato da Harry e Oprah Winfrey e interamente dedicato al tema della salute mentale. Per alcuni secondi si vede la duchessa giocare in spiaggia col suo primogenito, Archie. Indossa una felpa e dei leggings neri aderenti e fa movimenti atletici e veloci, senza mostrare alcuna difficoltà né a chinarsi né a sollevare il bambino. E della pancia non sembra esserci nessuna traccia.

Come sottolinea Fanpage, le immagini potrebbero risalire anche al periodo prima della gravidanza, quindi a circa 8 mesi fa. Tuttavia il piccolo Archie nella clip somiglierebbe più alle sue immagini recenti, che a quelle di un anno fa. Inoltre, alcune voci su un parto prematuro della Markle - lanciate da un tabloid inglese - si erano fatte insistenti già a inizio maggio. Si era parlato di un suv (con a bordo una donna apparentemente simile a Meghan) che si sarebbe spostato dalla villa di Montecito dei Sussex al Santa Barbara Cottage Hospital in California.

Ad aumentare i sospetti è stata anche l'assenza della donna al Vax Live, l'evento per la promozione globale della campagna vaccinale contro il Covid-19. In quel caso a salire sul palco è stato solo il marito Harry. Se la duchessa avesse già partorito, allora sarebbe davvero riuscita a depistare e confondere la stampa in nome della sua privacy. In caso contrario, invece, il video incriminato non renderebbe giustizia alla pancia della duchessa, poco evidenziata dall'abbigliamento scuro.

