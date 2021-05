Coronavirus, abbandonata per giorni sul pavimento muore a 22 anni: le immagini che sconvolgono il mondo

26 maggio 2021 a

a

a

La storia di Lara Arreguiz ha sconvolto l’Argentina e sta diventando tristemente nota a livello mondiale. La ragazza di 22 anni è morta di Covid dopo aver atteso per giorni un letto di ospedale che è arrivato quando ormai la situazione era gravemente compromessa: ha avuto una crisi respiratoria ed è morta in terapia intensiva. Forse le cose sarebbero potute andare diversamente se le fossero state prestate le necessarie e tempestive cure: Lara era diabetica e quindi un soggetto fortemente a rischio, tra l’altro arrivata in ospedale con la positività al Covid e una polmonite bilaterale.

12 giugno, liberazione dal virus: le regioni a un passo dalla zona bianca. Ma è terrore per "l'effetto-Sardegna": le conseguenze

Eppure incredibilmente è stata abbandonata a se stessa: nello scatto che ha fatto il giro del mondo si vede la ragazza distesa a terra, con la testa appoggiata a una borsa e una giacca di jeans a fare da coperta di fortuna. La testimonianza della madre è terribile: “Ho chiesto il permesso di farla appoggiare su una barella che c’era ma non mi hanno autorizzato. Così si è sdraiata per terra ad aspettare il suo turno. Una signora le ha prestato la sua giacca per coprirsi. Era una paziente a rischio, dipendente dall’insulina da quando aveva 10 anni. Ho fatto notare che le era stata diagnosticata una polmonite bilaterale, ma nessuno ha avuto buon senso ed empatia”.

"Effetti collaterali e risposta immunitaria". Mix di differenti vaccini, così Antonella Viola stravolge il piano: la scoperta

Gravi le accuse rivolte ai medici, che per la donna sarebbero venuti meno al proprio dovere: “I medici l’hanno vista sdraiata lì e l’hanno guardata come se fosse un mostro, non l’hanno fatta entrare. Per non parlare delle nove ore che ha trascorso in servizio di guardia. È stato tutto molto ingiusto. Abbiamo fatto avanti e indietro per due giorni per ottenere un letto, che ha avuto quando ormai era troppo tardi. So che nessuno mi restituirà mia figlia, ma non voglio che nessun altro si trovi in una situazione del genere”.

"Poi c'è il laboratorio a Wuhan". Com'è nato il Coronavirus? Gallavotti, parole pesantissime | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.